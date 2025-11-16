

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - "Il multilateralismo è la voce che richiama al valore della vita di ogni singola persona, contrapposta all’arroganza di chi vorrebbe far prevalere la logica di una spregiudicata presunta ragion di Stato, dimentica che la sovranità popolare appartiene, appunto ai cittadini. La sovranità è dei cittadini e non a un Moloch impersonale che pretenda di determinarne i destini". Lo ha sottolineato a Berlino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Bundestag in occasione della cerimonia della 'Giornata del lutto nazionale', a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Il multilateralismo, ha detto ancora il Capo dello Stato, "è uno strumento di difesa che gli abitanti del pianeta possono opporre alla logica della sopraffazione di chi -sentendosi momentaneamente in posizione di vantaggio- si ritiene legittimato a depredare gli altri".

