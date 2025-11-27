

Napoli, 27 nov. (Adnkronos) - "Solidarietà è dono di sè, di condivisione, di impegno, di partecipazione e quindi iniziative anche utili, talvolta anche molto utili, perdono valore se presumono di trasformarsi in alibi". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all'inaugurazione dell'Anno accademico della Pontificia università teologica dell'Italia meridionale, richiamando la prolusione dell'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia. Il Capo dello Stato ha quindi citato un piccolo libretto sulla corruzione scritto dall'allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, dove, ad una signora che si vantava dei buoni comportamenti, rispondeva: "sì, va bene, ma tu e tuo marito gli operai li pagate correttamente, secondo quello che è giusto?".

