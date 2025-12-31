

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Profonda riconoscenza al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per il suo messaggio di fine anno, capace di unire riflessione, memoria e speranza. Con parole attente e misurate, il Capo dello Stato ci ricorda il valore della democrazia, della partecipazione e del rispetto per ciascun cittadino. Il richiamo al voto delle donne, primo grande atto di piena democrazia nella storia repubblicana, assume qui un significato intenso: un invito a riconoscere che inclusione, parità e partecipazione sono le colonne portanti della nostra comunità nazionale". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

"Con grande sensibilità, il Presidente -aggiunge- ha anche rivolto l’attenzione ai più fragili, alle diseguaglianze e alle difficoltà sociali che ancora oggi richiedono impegno, politiche concrete e senso di responsabilità collettiva. Nella parte finale del suo discorso, Mattarella ha affidato ai giovani un messaggio di fiducia e incoraggiamento, invitandoli a non rassegnarsi, a essere coraggiosi e protagonisti del proprio futuro. Il Capo dello Stato ha saputo ripercorrere, tra conquiste e momenti drammatici, quasi ottant’anni della nostra Repubblica, ricordandoci che questa storia appartiene a tutti noi. Grazie, presidente”.

