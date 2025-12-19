

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Vorrei richiamare l’attenzione sulla questione demografica, con la crescente flessione della natalità. Si tratta di un problema dalle grandi ricadute sociali, i cui effetti, già oggi visibili, aumenteranno nel medio e lungo periodo. Problema acuito dal fenomeno crescente dell’abbandono di tante nostre ragazze e nostri ragazzi –solo nell’ultimo anno un numero molto grande e preoccupante– che scelgono di costruire il loro futuro fuori dall’Italia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile.

"Si tratta, come è evidente, di grandi questioni che toccano complessivamente l’interesse nazionale, sulle quali -ha ribadito il Capo dello Stato- è auspicabile uno sforzo comune per individuare elementi di convergenza, trovando il modo di coinvolgere le migliori energie del Paese. Possiamo farlo, sappiamo farlo, come abbiamo dimostrato impegnando proficuamente le risorse messe a disposizione dall’Europa con il Next generation e con il Pnrr. Un risultato importante realizzato anche grazie all’impegno dei diversi Governi che si sono succeduti".

