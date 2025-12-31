

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un vero e proprio manifesto di democrazia e partecipazione. Una chiamata potente alla vocazione alla politica e all’impegno civico. Quella scintilla che nessuno riesce ad accendere”. Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, commentando il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

