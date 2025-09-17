

Fabriano (An), 17 set. (Adnkronos) - La figura di Francesco Merloni rappresenta "una testimonianza di vita significativa del nostro presente e ispiratrice del nostro futuro. Una storia che ha riguardato e riguarda così da vicino Fabriano e le Marche, una terra, radici, da cui non ha mai voluto separarsi. Un'esperienza che ha riguardato l'intera Italia, l'industria, la nostra manifattura, con la sua capacità di innovazione e di competere in ambito internazionale. Il lavoro, la laboriosità italiana, l'impegno per la comunità, la capacità di non opporre le due vocazioni, quella imprenditoriale e quella di pubblico amministratore, o peggio di trarne profitto, per manifestare come responsabilità sociale sia un valore che permea, che deve permeare, l'iniziativa di impresa. Insomma un modello sociale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Fabriano alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Merloni.

