

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Da parte mia e di tutta Italia viva esprimo gratitudine e apprezzamento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole pronunciate nel messaggio di fine anno. Un apprezzamento particolare va al passaggio in cui il Presidente ricorda che l’Italia prevale. Un richiamo forte e importante nell’80esimo anniversario della Repubblica". Così Matteo Renzi.

