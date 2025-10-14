

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "È essenziale disarmare gli animi e disarmare le parole. In questo una responsabilità specifica spetta ai decisori politici e a quanti influenzano l’opinione pubblica, nel rifuggire dall’esaltazione dei contrasti piuttosto che nel coltivare, al contrario, dialogo e reciproca comprensione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro con papa Leone XIV.

