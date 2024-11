Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Più volte mi è avvenuto di promulgare una legge che non condivido, che ritengo sbagliata, anche inopportuna, ma è stata approvata dal Parlamento che esercita la volontà politica e io ho il dovere di promulgare" a meno che non vi siano "evidenti incostituzionalità, in quel caso ho il dovere di non promulgare. Questo vale anche per alcuni decreti naturalmente". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando gli studenti in occasione dell'evento '25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori', presieduto da Andrea Ceccherini.