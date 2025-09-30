

Astana, 30 set. (Adnkronos) - Le "proficue interazioni tra istituzioni, imprese, realtà economiche accademiche, nonché, per restare nell'alveo di questa istituzione che oggi cortesemente mi ospita, amministrazioni pubbliche, dei rispettivi Paesi hanno un punto focale: le persone. E proprio questo fondamento, nel contesto del rapporto tra i nostri popoli, tra i nostri cittadini, studenti, amministratori, che mi fa apprezzare il vostro invito a questo incontro. Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo determinante nel soddisfacimento dei bisogni pubblici e nel perseguimento degli obiettivi della collettività. La persona, al centro dell'attività della Pubblica amministrazione, è alla base delle scelte democratiche operate dai nostri Paesi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan.

"La Pubblica amministrazione si avvale in modo determinante di una attività diretta a formare una entità di persone competenti, preparate, imparziali -ha aggiunto il Capo dello Stato- capaci di esprimere uno spirito indipendente nella loro attività, per assicurare il principio dell'eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, a tutela dei diritti, del soddisfacimento dell'interesse pubblico".

"Appena pochi giorni fa, ricevendo a Roma i nuovi dirigenti vincitori dell'ultimo concorso bandito dalla Scuola nazionale italiana dell'Amministrazione -ha quindi sottolineato Mattarella- ho voluto ricordare come la Pubblica amministrazione sia motore di cambiamento e non di placida autoconservazione. Un corretto funzionamento della Pubblica amministrazione si riflette su quello dell'intero sistema Paese e quindi anche sul suo sviluppo, sulla sua competitività in un contesto internazionale che è sempre più complesso. Una solida, continua, costante formazione della dirigenza amministrativa che fornisce ai funzionari gli strumenti necessari a rendersi interpreti capaci di indirizzare il cambiamento è essenziale a questo scopo".

