Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - "Mi sento pienamente partecipe della Giornata del lutto nazionale. Le ferite del passato dell’umanità non possono essere eliminate, ma da esse deriva l’impegno comune per l’avvenire, per un’azione che assuma come misura l’autentica nostra umanità. La nostra consegna: Mai più. Nie wieder". Lo ha sottolineato a Berlino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il suo discorso al Bundestag in occasione della cerimonia della 'Giornata del lutto nazionale', a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Mattarella: 'ferite passato non eliminate ma impegno comune per avvenire'
16 novembre, 2025 • 15:43
