

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Vecchie e nuove povertà si contrappongono nel mondo a ricchezze sempre più smisurate. Interpellano le coscienze i vibranti richiami di Vostra Santità alla povertà dei molti, come esito di ingiustizie interne e di squilibri internazionali; come la necessità di sviluppare un nuovo umanesimo, di fronte alla sfida dell’intelligenza artificiale, e l’incessante esortazione alla ricerca di autentici percorsi di riconciliazione. Punti di riferimento chiari e coinvolgenti, tesi a realizzare società umane nelle quali il rispetto dei diritti di ciascuno, il contemperamento delle disparità, l’uguaglianza nelle possibilità siano cardine per il perseguimento del bene comune". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con Leone XIV.

"Le esprimo, Santità, la riconoscenza più alta -ha proseguito il Capo dello Stato- per l’insegnamento e l’orizzonte presentati dalla Dilexi te, l’Esortazione apostolica diffusa nei giorni scorsi, che sollecita alla indispensabile trasformazione di mentalità. Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all’indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà".

