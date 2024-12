Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno ha parlato di pace usando parole chiare, ricordando che la pace non può significare sottomissione alla prepotenza dell’aggressore. Premiare chi aggredisce senza rispetto dei diritti umani e della libertà non porta alla pace duratura, ma apre la strada a nuove aggressioni. Un invito chiaro che Italia e Unione europea mi auguro sapranno accogliere per un 2025 che sarà critico. Così come non possiamo che augurarci che Governo e Parlamento sappiano raccogliere l’invito ad agire sull’emergenza carceraria. Buon anno Presidente”. Lo afferma il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.