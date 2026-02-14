Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - "La cultura ci salva in questa stagione complicata". Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando a Nuoro tre ragazzi che, accompagnati dal loro professore, gli hanno consegnato un inserto su Grazia Deledda, pubblicato dalla 'Nuova Sardegna'.
**Mattarella: 'cultura ci salva in questa stagione complicata'**
14 febbraio, 2026 • 11:53
Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - "La cultura ci salva in questa stagione complicata". Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando a Nuoro tre ragazzi che, accompagnati dal loro professore, gli hanno consegnato un inserto su Grazia Deledda, pubblicato dalla 'Nuova Sardegna'.