

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento. Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che 'l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza'. Poc’anzi ha detto parole simili la signora Duarte. È così, all’interno delle società e nel mondo, la pace, anche a livello internazionale, nasce da questo modo di pensare e di comportarsi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro in occasione del quinto anniversario dell'uccisione di Willy Monteiro Duarte.

"L’umanità -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- celebra da sempre le persone che -con la loro vita, con i loro gesti- hanno diffuso senso di umanità, di giustizia, passione. Tra loro c’è Willy Monteiro Duarte. Onorare Willy significa -come indica la Giornata del Rispetto- costruire, a partire dalla realtà di ciascuno, dal quartiere di ciascuno, dalla scuola di ciascuno, un mondo dove l’amicizia non sia soltanto una relazione personale, ma, come Willy ha insegnato, sia fondamento della vita sociale".

