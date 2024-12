Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di pronunciare in piedi il discorso di fine anno, nella palazzina del Fuga e in particolare nella sala del Lucernaio. Sullo sfondo lo studio privato, con albero di Natale, stelle natalizie, bandiere italiana ed europea e stendardo presidenziale. Per il Capo dello Stato abito blu con cravatta in tinta.