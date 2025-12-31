

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - È durato 15 minuti il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, confermando la media degli anni scorsi che sfiora i 16 minuti, anche se naturalmente con minutaggi diversi. Il discorso più lungo resta il primo, il 31 dicembre 2015, 20 minuti e 15 secondi, il più breve, 10 minuti e 13 secondi, quello del 2017, seguito dai 13 minuti e 58 secondi del 2020. Nel 2018 si superarono di poco, 21 secondi, i 14 minuti, mentre nel 2019 e nel 2016 ci si fermò, rispettivamente, a 16 minuti e 11 secondi e a 16 minuti e 16 secondi, poco di più rispetto ai 16 minuti del 2022. Nel 2023 e lo scorso anno si toccarono i 17 minuti.

Questo il dettaglio: 2015, 20 minuti e 15 secondi; 2016, 16 minuti e 16 secondi; 2017, 10 minuti e 13 secondi; 2018, 14 minuti e 21 secondi; 2019, 16 minuti e 11 secondi; 2020, 13 minuti e 58 secondi; 2021, 15 minuti e 15 secondi, 2022, 16 minuti; 2023, 17 minuti e 49 secondi; 2024, 17 minuti; con una media che sfiora i 16 minuti, precisamente 15 minuti e 54 secondi.

