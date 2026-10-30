

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - “La velocità e l'evoluzione legate al mondo digitale stanno arricchendo la possibilità di interagire fra i vari settori, perché ciascuno di questi, pur mantenendo le origini da cui proviene, sta vivendo un'evoluzione digitale.

I giornali hanno i propri siti, le radio si evolvono con il Dab (Digital Audio Broadcasting), la televisione si sviluppa con le emanazioni digitali e attraverso le piattaforme sia televisive sia web: questa evoluzione sta creando una sorta di vera e propria Total Audience. Tutti stanno sviluppando i propri progetti di comunicazione”. Lo ha dichiarato Massimo Martellini, presidente di Fcp, Federazione delle Concessionarie di Pubblicità, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.

Il presidente si sofferma poi su come l’evoluzione dei mezzi di comunicazione stia cambiando la strategia delle concessionarie: “Nelle concessionarie vediamo l'evoluzione di questo lavoro, passando dalla semplice vendita di pubblicità alla creazione di progetti che sono essi stessi progetti di comunicazione. Certo, l'economia resta il motore trainante di tutto, quindi non possiamo dimenticarla”. Infine, Martinelli rimarca il modo in cui ogni progetto di comunicazione può assumere diversi volti. “I progetti di comunicazione spaziano dai podcast alle possibilità di avere dei moltiplicatori: un progetto che nasce su un giornale, oltre alla parte di lettura, può avere un parallelo o un contraltare in un progetto digitale che include anche l'aspetto visivo”, conclude.

