

Seoul, 11 ago. - (Adnkronos) - "Il paragone con Guardiola sarà inevitabile ma non mi mette pressione".Così il tecnico del Manchester City Enzo Maresca chiamato a sostutuire il tecnico catalano che la lasciato la panchina degli 'skyblues' dopo dieci anni di grandi successi. "L'ho detto tante volte che Pep è il miglior allenatore degli ultimi 15-20 anni -sottolinea il 46enne allenatore italiano parlando con la stampa inglese a Seoul-, quando lui ha iniziato la sua carriera al Barcellona tutti volevano giocare come lui e la stessa cosa è accaduta quando è andato al Bayern Monaco e poi al Manchester City. Sostituirlo in panchina può essere ritenuto un lavoro impossibile ma secondo me è un privilegio". "Io e Guardiola abbiamo passato un po' di tempo insieme durante le vacanze estive. A volte mi piace mettermi al lavoro senza preconcetti per vedere le cose con i miei occhi, ma Pep è stato qui a lungo e ha le sue opinioni che sono prezione. Bisogna tenerne conto in parte ma può far anche bene arrivare e vedere le cose di persona, per avere un quadro completo".

