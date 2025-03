Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Si terrà il 10 e 11 luglio 2025, presso la prestigiosa sede di Unioncamere a Roma, la quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, intitolata “Creare Valore – Il mare nell’anno del Giubileo”. L’appuntamento, unico in Italia, che vede riunirsi annualmente in presenza tutti gli stakeholder pubblici e privati di tutti i settori dell’Economia del Mare, quest’anno sbarca a Roma. Insieme all’Apostolato del Mare, celebreremo il mare nell’anno del Giubileo, simbolo di rinascita, connessione, speranza e crescita economica, consolidando il ruolo centrale dell’Italia nel contesto euro-mediterraneo.

''Mettere al centro il mare nell’anno del Giubileo significa riconoscerne il valore profondo: economico, sociale, culturale e spirituale. Il Blue Forum 2025 sarà un’occasione straordinaria per costruire insieme una nuova visione di futuro, in cui il mare sia protagonista di una crescita rigenerativa per l’Italia e per l’Europa'', ha dichiarato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone-Latina. A guidare il confronto e la visione strategica del Summit saranno tre colonne portanti - Connettività, Responsabilità e Rigenerazione - tre impegni per un percorso comune di sviluppo finalizzato a creare valore per l’Italia e per l’Europa attraverso l’Economia del Mare.

Per due giorni, la sede di Unioncamere si trasformerà nella Capitale del Mare: un luogo in cui il cuore economico, istituzionale e culturale del Paese si apre al dialogo sull’Economia del Mare. Uno spazio di incontro e ispirazione dove approfondimenti tematici, momenti di networking, confronti tra esperti e talk di visione si alterneranno all’insegna della bellezza e della condivisione. Porteremo il mare al centro di Roma — non solo fisicamente, ma idealmente - come risorsa strategica per il futuro dell’Italia. Un’occasione per far sentire la voce del mare nei luoghi delle decisioni e delle idee.