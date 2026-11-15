

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "La trasmissione di Aldo Cazzullo dedicata alla giornata 'particolarissima' del 9 maggio 1978 ha fatto riaffiorare tutti i ricordi, le paure, le emozioni, lei ambiguità di quei giorni, mai troppo lontani dalla memoria della Repubblica. Ma c’è un punto oscuro, controverso, che riaffiora ogni volta e che non riguarda solo i protagonisti di allora, ma in qualche misura arriva fino a noi, alla nostra attualità politica, pur così diversa.

Quel punto riguarda i rapporti tra la Dc e il Pci, tra Moro e Berlinguer. Viene riassunto nella formula del 'compromesso storico'. Trascurando il fatto che quella parola d’ordine, evocata dal segretario comunista all’indomani del golpe cileno era la bandiera che sventolava a Botteghe Oscure. Ed era però cosa piuttosto diversa da quella che aveva in mente la controparte democristiana e morotea.

A voler riassumere in poche, scarne parole il senso di quella differenza si potrebbe dire così. Che Berlinguer immaginava una collaborazione strategica che durasse nel tempo e desse luogo a una formula non precaria e non provvisoria. Per lui si trattava di mettere in piedi un governo condiviso per un tratto di storia sufficientemente lungo, intenso e discontinuo rispetto a quello che si era visto all’opera fin lì. E che Moro, invece, immaginava un passaggio assai più breve, attraversato avendo cura di preservare per intero l’esercito democristiano e di non spaventare la parte più conservatrice del suo elettorato. Un passaggio lungo il quale democristiani e comunisti, gli storici avversari di sempre, avrebbero collaborato per uscire dall’emergenza salvo poi riconsegnare al paese il prima possibile la possibilità di scegliere tra gli uni e gli altri. Senza che nessuno dei due blocchi si sentisse minacciato dall’affermazione altrui.

Il traguardo di Berlinguer insomma era la costruzione di un nuovo blocco storico, che legasse a un destino condiviso i comunisti e i democristiani (possibilmente non tutti). Il traguardo di Moro era invece, per usare le sue stesse parole, un nuovo 18 aprile. E cioè una sfida per la guida del paese tra due forze naturalmente alternative ma capaci di non trasformare il loro antagonismo in una lotta senza quartiere. Qualcosa di simile a quanto avveniva negli altri paesi occidentali, dove l’alternanza non era avvelenata dai fumi dalla reciproca delegittimazione.

Dunque non si reca offesa alla memoria di nessuno dei due se si ricorda che la loro prospettiva sarebbe stata ben presto piuttosto divergente. E non si rende onore al dialogo che intercorse tra di loro se lo si inscrive dentro la cornice di quello che si sarebbe poi chiamato “consociativismo”.

A lungo andare si può dire che Moro e Berlinguer difficilmente avrebbero governato assieme -se non per pochi attimi, giusto il tempo di uscire dall’emergenza. Poiché le loro storie erano diverse e le loro prospettive non avrebbero potuto somigliare più di tanto. Cosa che immagino tra loro due fosse chiara. E cioè tale da non impedire la collaborazione di cui c’era bisogno in quei mesi. E da non spingere però quella collaborazione oltre le colonne d’Ercole di quelle differenze politiche e strategiche a cui tutti e due erano affezionati.

Negli anni seguenti, dopo la morte di Moro e la fine della solidarietà nazionale, restò a lungo in certi ambienti una certa nostalgia per quella collaborazione perduta. E con essa anche la fantasia che comunisti e democristiani avrebbero magari potuto avvicinarsi perfino di più. Quello che andò perduto, però, era un valore ancora più fondamentale. E cioè la possibilità di un dialogo tra avversari che intendevano rimanere avversari e non diventare alleati.

Al di là di Moro e di Berlinguer, il punto cruciale - che ci riguarda tanto più ai nostri giorni - è che in democrazia proprio l’avversario è un valore. Lo è in quanto avversario, non in quanto futuro alleato. Lo è in nome delle differenze, non delle somiglianze. Lo è, infine, perché la dialettica democratica, il confronto tra partiti e leader in competizione, il dialogo che lascia in piedi i caratteri distintivi e non pretende la complicità o l’assimilazione, tutte queste cose sono vitali affinché una democrazia funzioni appieno.

La Dc secondo Moro a medio termine non sarebbe stata affatto la longeva alleata di governo del Pci berlingueriano. Ne sarebbe stata lealmente e costruttivamente l’antagonista. Ma il valore della democrazia sta proprio nel cercare di non cancellare le differenze. Avendo cura di evitare che quelle differenze scavino un abisso". (di Marco Follini)

