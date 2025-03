Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "E' una collaborazione istituzionale e quindi siamo assolutamente contenti della convenzione siglata oggi, approvata ieri dal consiglio di amministrazione di Ismea, che permetterà una sinergia sicuramente virtuosa. Come Ismea per quello che è proprio il nostro core business istituzionale abbiamo una banca dati unica e quindi possiamo fornire dati che abbiamo e anche elaborarli di nuovi, per individuare come intervenire e quindi aiutare il decisore politico rispetto alle filiere del settore agricolo e agroalimentare. È veramente un'iniziativa a tutto tondo".

Lo ha detto Sergio Marchi, direttore generale di Ismea, a margine a della sottoscrizione oggi a Roma della convenzione operativa tra Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio). "Analizzeremo i vari momenti, quindi dalla produzione alla trasformazione fino alla distribuzione, sulla gdo, ma anche sulla distribuzione al dettaglio e interloquiremo anche con i consumatori attraverso interviste mirate. Tutto questo può aiutare il decisore politico, in questo caso la regione Lazio, e Arsial, a decidere come riterrà nella maniera più coerente. Noi siamo un ente tecnico e quindi forniamo i dati tecnici e questo è il supporto che possiamo dare alle istituzioni", ha concluso.