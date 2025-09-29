

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Complimenti a Francesco Acquaroli e alla sua squadra per la meritata vittoria. Il buon lavoro del centrodestra sui territori è stato riconosciuto e premiato dagli elettori, che hanno dato fiducia a un governatore capace e ad una coalizione coesa e determinata". Così Alberto Stefani, deputato della Lega.

