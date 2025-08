Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Grazie al commissario Guido Castelli la ricostruzione post sisma si sta finalmente avviando dopo i tanti anni di promesse e parole. Un percorso virtuoso grazie a un lavoro di squadra che ha permesso di far dialogare Governo, Regione e amministrazioni locali. Ricostruzione che non si è fermata soltanto all’aspetto strutturale, ma anche a quello culturale e sociale, perché è necessario che i territori diventino anche accoglienti e di nuovo desiderabili. Un’azione, quindi, ampia e profonda che giorno dopo giorno sta raccogliendo risultati importanti. E si spiegano così i recenti attacchi della stampa orientata a sinistra, che stanno cercando di sporcare il grande lavoro portato avanti dal commissario Castelli. Questo anche per distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica marchigiana dallo sfacelo del centrosinistra, dove con Matteo Ricci sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza. Siamo al fianco di Guido Castelli, orgogliosi di quello che sta facendo per una ricostruzione che ha cambiato passo”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato.