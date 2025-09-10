

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Con Matteo Ricci presidente delle Marche la sanità pubblica e la sua difesa sarebbero al primo posto come grande priorità perché tanti marchigiani non riescono più a curarsi, si conta che siano 150.000". Lo dice Elly Schlein ad un'iniziativa elettorale a Fermo.

"Questa regione con Acquaroli spende 160 milioni di migrazione sanitaria, vuol dire che i marchigiani pagano la sanità due volte: la pagano con le tasse e pagano anche i lunghi viaggi costosi per andare a curarsi in Lombardia o in Emilia Romagna".

"Sanità al primo posto vuol dire insistere con il Governo nazionale per avere più risorse per assumere medici e infermieri e abbattere le liste d'attesa. Nelle Marche sappiamo che la sanità in questi anni purtroppo è peggiorata, mancano le guardie mediche, ci sono aree intere dove si fa fatica a curarsi. Quindi i marchigiani hanno una grande occasione il 28 e il 29 di settembre di votare Matteo Ricci presidente e mettere la sanità pubblica e la cura delle comunità al primo posto".

