Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "A breve il Movimento 5 stelle, dopo qualche giorno di ‘ammuina’, come da copione darà il via libera alla candidatura di Matteo Ricci, pessimo amministratore locale che per scrollarsi di dosso le accuse che gli sono state mosse dall’autorità giudiziaria ha raffinatamente sostenuto che lui da sindaco non controllava nulla e che le responsabilità sono tutte dei suoi collaboratori. Come giustamente ricordato ieri dal ministro Santanchè siamo garantisti con tutti, quindi anche con lui. Come, ne siamo certi, d’ora in poi lo saranno i suoi sostenitori grillini i quali oggi getteranno a mare, dopo averla più volte ammainata, la bandiera sventolata e da tempo non più praticata della legalità e del rigore. Da avvocato del popolo ad avvocato del Pd il passo è breve ed i clienti sono sicuramente di più”. Lo afferma Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di Fdi alla Camera.