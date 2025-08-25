

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Al Von Der Leyen Boy con l’elmetto Matteo Ricci che ha votato positivamente al riarmo e al programma di 'rieducazione alla guerra' sostenuto dall'Unione europea, e che propone la cura privatizzatrice per la sanità marchigiana, già provata con l’ex presidente Ceriscioli , con la chiusura di decine di ospedali e accorpamenti di strutture sanitarie sostituite con dei Project Financing volte a foraggiare, per decenni, gli investitori privati, offriamo un caffè amaro e sovranista, a casa sua, a Pesaro, domenica, 31 agosto, alle 14:30 (Parco Mirafiore, Trattoria Sociale Utopia). Sit-in del popolo marchigiano che vuole più sanità e rifiuta, come la nostra Costituzione nazionale, i carri armati europeisti. I pazienti hanno perso la pazienza. I loro diritti vengono prima degli ordini di Bruxelles”. Lo dice Marco Rizzo, leader di Dsp, annunciando "un incontro per una tazzina amara contro l’euroburocrate pesarese in mimetica”, che “simboleggi una protesta pacifica contro i troppi calici amari che l’euro-dittatura propina ai marchigiani”. Nell'occasione sarà presente anche Claudio Bolletta, candidato alla presidenza della Regione per Democrazia sovrana e popolare.

