Roma, 29 set (Adnkronos) - Tra consigliere regionale e europarlamentare "c'è incompatibilità, vedremo. Sicuramente darò una mano a impostare l'opposizione, una volta che avremo gli eletti, va mantenuta la coalizione che abbiamo costruito. Poi farò le mie valutazioni, con il mio partito, ma questo non è oggetto di discussione di oggi". Lo ha detto Matteo Ricci a la7.
Marche: Ricci, 'mio futuro? Vedremo, valuterò con il mio partito'
29 settembre, 2025 • 16:04
