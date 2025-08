Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "In riferimento all’articolo del giornale La verità su Massimiliano Santini di oggi 5 agosto, mi è dispiaciuto leggere che Santini stesso dice di assumere psicofarmaci, di essere annebbiato, di non avere ricordi chiari e di sentirsi già in galera". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche.

"L’articolo è pieno di fango e falsità, per questo ho dato mandato ai miei avvocati di tutelare in tutte le sedi l’onorabilità della mia persona. Adesso basta. Sulla vicenda, che mi vede del tutto estraneo, ho già parlato a lungo ai magistrati nei giorni scorsi dando anche un contributo ulteriore alle indagini. Si lasci lavorare in tranquillità la magistratura. Io mi occupo dei problemi dei marchigiani e non ho tempo, né voglia, di farmi distrarre da chiacchiere di infimo ordine".