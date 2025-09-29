

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - “Congratulazioni a Francesco Acquaroli per la netta riconferma alla guida della Regione Marche. Un risultato che premia il buon governo di Francesco e del centrodestra unito e che dimostra la fiducia dei cittadini in un presidente serio e innamorato della sua terra". Così il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

