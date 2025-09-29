

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Questa vittoria dimostra che non è vero che la destra sia priva di una classe dirigente: Marsilio e Acquaroli vengono dalla militanza politica, sono stati eletti e poi riconfermati. Oggi è una nuova giornata storica. Queste elezioni dimostrano che il campo largo è stato, ancora una volta, una scelta fallimentare, una somma matematica di forze politiche in competizione tra loro". Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone intervenendo su Rai News 24.

"Dispiace che i toni della campagna elettorale siano stati esasperati. Le Marche sembravano essere il centro del mondo e, invece, oggi scopriamo che erano solo una delle tante tornate elettorali locali. Purtroppo quando la narrazione della sinistra incontra la realtà dei numeri e dei risultati viene smentita", conclude.

