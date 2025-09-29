

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Nelle Marche Acquaroli è stato rivotato come Presidente di quella Regione. È un’ottima partenza, un grande segnale. Perché è la dimostrazione che quando il centrodestra governa, anche in un’epoca difficile per chiunque governi, non ce n’è per nessuno. Neanche per il campo largo o larghissimo. Noi siamo convinti che anche il prossimo fine settimana, grazie a Roberto Occhiuto, grazie ad una coalizione coesa e determinata ma soprattutto omogenea, grazie anche ai voti di Noi Moderati, conseguiremo un’altra vittoria". Così Mariastella Gelmini, senatrice e responsabile Enti locali di Noi Moderati, a margine di un evento elettorale a Cosenza.

