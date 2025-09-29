Roma, 29 set (Adnkronos) - Dalle voto nelle Marche "esce un centrodestra forte. Sicuramente il centrosinistra dirà che è una piccola competizione locale. Hanno detto che era l'Ohio d'Italia, ora diranno che è una piccola questione locale". Lo ha detto Giovanni Donzelli a La7.
Marche: Donzelli, 'per il c.sinistra era l'Ohio, ora diranno che è una piccola competizione locale'
29 settembre, 2025 • 14:34
