

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Nicola Fratoianni sarà domani martedi 23 settembre 2025 nelle Marche dove parteciperà ad una serie di manifestazioni a sostegno della lista di Avs, dei candidati e delle candidate per le elezioni regionali. Fratoianni alle ore 18 sarà ad Ascoli Piceno, al Chiostro Polo Sant’Agostino. Alle ore 19.30 sarà a Fermo in Piazzale Azzolino. Infine alle ore 21 sarà a Civitanova in piazza XX Settembre.

