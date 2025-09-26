

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Se cittadini non vanno a votare, Acquaroli che ha un sistema abbastanza consolidato, potrebbe essere avvantaggiato. C'è un etsta a testa e ai cittadini dico che se andate a votare, c'è la possibilità di voltare pagina". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award.

