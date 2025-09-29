

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Complimenti a Francesco Acquaroli, confermato presidente della Regione Marche. Una vittoria netta, i cittadini marchigiani hanno premiato cinque anni di buongoverno, all'insegna della serietà e della responsabilità, scegliendo la linea della continuità. Ora altri cinque anni per portare a termine il lavoro avviato. Una riflessione si impone sulla bassa affluenza: un elettore su due non è andato a votare, è il caso che la politica tutta s’interroghi sulle ragioni che tengono sempre più cittadini lontano dalle urne". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

