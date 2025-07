Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Domani venerdì 1 agosto 2025 alle ore 15, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno ad Ancona, presso la Galleria Dorica (sede elettorale di Matteo Ricci), per la presentazione ufficiale della lista di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare le proposte e il programma con cui Ava intende dare una svolta ecologista, sociale e progressista alle Marche, a sostegno della candidatura di Matteo Ricci. “Con Avs vogliamo costruire un progetto che parli di giustizia sociale, ambiente, sanità pubblica e diritti – dichiarano Bonelli e Fratoianni – in alternativa alla destra che governa oggi la Regione, con scelte che stanno indebolendo servizi essenziali e aggravando le diseguaglianze. Siamo convinti che le Marche abbiano bisogno di un cambiamento profondo e che Matteo Ricci possa guidarlo”.