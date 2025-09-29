

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Ha vinto Acquaroli, sapevamo che sarebbe stato difficile perché era un presidente uscente ed è difficile batterlo perché governano loro. In Umbria ci eravamo riusciti, ma abbiamo appena iniziato a seminare riunendo la stessa coalizione progressista in tutte le regioni dopo vent’anni. Noi continueremo a lavorare per farla crescere". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, conversando con i giornalisti.

