

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Le balle che Ricci racconta ormai non si contano più. Ieri, con un contorsionismo che ha capito solo lui, sosteneva che, secondo Acquaroli, la situazione della sanità sarebbe dei marchigiani. Salvo aver ammesso, poco prima, che la responsabilità era del Pd e della disastrosa gestione regionale dei suoi compagni di partito. Oggi si presenta assieme a Renzi parlando di rilancio delle Marche, ovvero proprio con chi ha 'massacrato' decine di migliaia di famiglie con il fallimento di Banca Marche, sacrificata da Renzi e Ricci in favore di altri Istituti. Consigliamo a Ricci di continuare a distribuire patatine, magari questa volta cercando di non inquinare. E se finalmente vuole fare qualcosa di buono per le Marche, ha una sola possibilità: votare Acquaroli“. Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

