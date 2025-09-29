

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Nelle Marche è stata sconfitta l’alternativa per un cambiamento. Matteo Ricci, tuttavia, ha combattuto con incredibile passione, forza e intelligenza. Va ringraziato". Lo scrive Goffredo Bettini su Facebook, spiegando: "Il suo consenso è più grande di due punti percentuali, rispetto alla somma dei partiti che l’hanno sostenuto. Ha avuto coraggio nell'affrontare una sfida già in partenza difficile. Inoltre, dall'inizio della campagna elettorale, è stato investito da un polverone giudiziario tanto inconsistente, quanto utilizzato dai vertici nazionali di Fratelli d’Italia, per più di un mese. Non ha avuto a disposizione gli strumenti di potere, le forze economiche, il sostegno del governo nazionale che hanno permesso ad Acquaroli, alla fine, di prevalere".

"L’alleanza del campo largo è stata leale e fortemente impegnata. Ad essa non c’è alternativa per competere con il vento di destra, in Italia e al livello internazionale -prosegue il dirigente del Pd-. Se non basta ancora per vincere ovunque, significa che nei prossimi mesi va ulteriormente rafforzata, implementata nel profondo delle coscienze, unita in un progetto concreto, ma anche ideale e di valori".



