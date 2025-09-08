Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Chiunque utilizzi il nome o i canali social locali di Azione per sostenere un candidato, sia esso di destra o di sinistra, sarà immediatamente sospeso dal partito. Come è noto da tempo nelle Marche Azione ha deciso di non appoggiare alcun candidato”. Così Azione in una nota.
**Marche: Azione, 'chi utilizza nome o social partito per regionali sarà sospeso'**
8 settembre, 2025 • 11:03
Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Chiunque utilizzi il nome o i canali social locali di Azione per sostenere un candidato, sia esso di destra o di sinistra, sarà immediatamente sospeso dal partito. Come è noto da tempo nelle Marche Azione ha deciso di non appoggiare alcun candidato”. Così Azione in una nota.