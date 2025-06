PHOTO





Napoli, 16 giu. (Adnkronos Salute) - "Credo che l'esercizio fisico vada 'prescritto' in modo adeguato come un farmaco. Ogni anno incontro gli studenti delle scuole medie superiori, penso che dovremmo 'vaccinare' i giovani contro i comportamenti scorretti e le fake news. C'è ancora un grande divario regionale tra Nord e Sud legato al livello sociale, il sovrappeso e l'inattività fisica pongono dei rischi per la salute e la sostenibilità del Ssn e sollevano un tema generale di disuguaglianze". Così Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca e direttore scientifico emerito dell'Irccs Istituto clinico Humanitas, nel suo intervento oggi all'apertura degli Stati generali della prevenzione a Napoli.

"La prevenzione è un pilastro del Ssn anche economico - ha ricordato Mantovani - Se non saremo innovatori noi stessi, sarà difficile avere un Ssn sostenibile".