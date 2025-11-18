

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La linea del centrodestra è sempre stata quella di non aumentare le tasse, tantomeno sulla casa. Sarebbe un errore aumentare l'imposta sugli affitti brevi, e siamo convinti che si troverà una soluzione. Per quanto riguarda la questione delle banche, è stato raggiunto un punto di equilibrio che non credo possa essere ulteriormente modificato, soprattutto senza una negoziazione con le banche stesse. Al Senato stiamo definendo i nostri emendamenti prioritari da segnalare, che riguardano in particolare la casa, la sicurezza, quindi le risorse per le forze dell'ordine, e le imprese. Questi sono i punti qualificanti del nostro programma". Così a RaiNews 24 il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.

