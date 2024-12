Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Mentre il mondo corre sulle frontiere della rivoluzione tecnologica, l’Italia rischia di fermarsi”. Lo ha detto in aula il senatore del Pd Francesco Verducci, che ha aggiunto: “Abbiamo infatti un governo che non investe un euro in cultura, con conseguenze catastrofiche”.

“In questa legge - ha detto ancora il parlamentare dem - non c’è un’idea di Paese, non c’è l’Italia e le sue potenzialità, un provvedimento regressivo, che non costruisce niente per il futuro, una manovra che sarà ricordata solo per il maldestro tentativo di aumentare gli stipendi di ministri e sottosegretari, mentre fuori dal Palazzo tutto va male. Avete reintrodotto la pratica vergognosa delle dimissioni in bianco. Tagliate miliardi agli enti locali cancellando servizi essenziali per i cittadini e spendete un miliardo per la vergogna dei centri di detenzione in Albania. Basta con il tentativo di mettere i deboli contro chi è ancora più debole. Questa manovra è un inganno e noi abbiamo il dovere di smascherarlo”, ha concluso Verducci.