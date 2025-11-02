

Roma, 2 nov (Adnkronos) - - "Per Forza Italia la manovra va nella giusta direzione di sostenere il ceto medio, aumentare i salari più bassi, sostenere le imprese e rinforzare il sistema sanitario. Scelte fortemente volute dal nostro movimento politico". Lo dice Antonio Tajani a Affaritaliani.

"Ma in Parlamento lavoreremo per migliorare la manovra. Priorità: cancellare gli aumenti fiscali sugli affitti brevi, aumenti per le forze dell’ordine, cancellazione dell’articolo 18 sulla tassazione dei dividendi, certezze sui finanziamenti per le metro di Roma e Milano e sul collegamento ferroviario Afragola-Napoli", spiega il vice premier.

"Insomma, vogliamo tutelare la casa, bene primario degli italiani, ridurre la pressione fiscale per le imprese, favorire la realizzazione di infrastrutture e premiare chi garantisce la nostra sicurezza. In settimana ci riuniremo per fare il punto della situazione e per preparare gli emendamenti necessari a migliorare la manovra", chiarisce il leader di FI.





