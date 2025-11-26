Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Sulla manovra "c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, commentando il vertice di maggioranza davanti Montecitorio.
Manovra: Tajani, 'c'è ancora lavoro da fare ma siamo nella giusta direzione'
26 novembre, 2025 • 15:13
