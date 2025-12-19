

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Gli emendamenti sulle pensioni che mandavano in fumo il riscatto della laurea e la modifica delle finestre li ha presentati il Mef guidato dalla Lega. La pioggia di polemiche è arrivata sempre dai banchi della stessa Lega. Insomma sono apparsi come una vera e propria armata Brancaleone". Lo ha dichiarato il deputato del Pd Roberto Speranza, ospite di Coffee Break su La7.

