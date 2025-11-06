

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Durante il passaggio parlamentare della manovra lavoreremo molto sugli emendamenti con l’obiettivo di migliorare la legge di bilancio. In particolare, Forza Italia si batterà per sopprimere la norma che aumenta la tassazione sugli affitti brevi". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a Restart su Rai 3.

"Per noi di Forza Italia - prosegue - la casa è sacra, e non può essere penalizzata da nuove imposte: ricordiamo che la proposta prevede di portare la tassazione dal 21% al 26%. Naturalmente, lo spirito di questa norma non è punitivo nei confronti dei proprietari di case, ma mira a mettere ordine nella giungla degli affitti brevi, favorendo quelle famiglie che oggi faticano a trovare un appartamento con contratti di lungo periodo. Tuttavia, per noi di Forza Italia il metodo deve essere diverso. Stiamo lavorando in Parlamento per individuare soluzioni più equilibrate e meno penalizzanti".

"Vorrei ricordare che con il Piano Casa del governo sono stati stanziati 660 milioni di euro, ma il risultato più significativo è arrivato dall’Europa grazie al commissario Fitto, vicepresidente della Commissione, con la revisione di medio termine della politica di coesione. Si tratta di risorse importanti che potranno essere destinate anche al social housing, un tema sul quale continueremo a confrontarci nelle prossime settimane, insieme agli altri dossier aperti sul tavolo", conclude.

