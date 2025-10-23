

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Antonio Tajani ha detto una cosa sacrosanta: Afragola non si tocca. Tagliare i fondi a una stazione che rappresenta il cuore delle connessioni del Mezzogiorno sarebbe un errore politico, economico e strategico”. Così il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia Napoli.

“Afragola è molto più di una fermata dell’alta velocità: è un hub moderno, un punto di snodo per la mobilità e per lo sviluppo dell’area metropolitana. Difenderla significa difendere la Campania e il diritto del Sud a essere collegato, competitivo e protagonista della crescita nazionale. Con Tajani e Forza Italia saremo in Parlamento per correggere questa scelta sbagliata e restituire al Mezzogiorno la centralità che merita”, conclude.

