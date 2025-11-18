

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Grazie alle politiche economiche di Meloni l’Italia sarà il fanalino di coda dell’Unione Europea nell’anno 2027, mentre sarà penultima nel 2026. Tutto questo nonostante siamo quelli che hanno ricevuto più soldi dalla Ue. In più in questa legge di bilancio ci sono meno soldi per il comparto sicurezza, al punto che le forze dell’ordine sono inferocite e parlano di 'misure punitive'. Questa è la realtà del Paese. Il governo ha preso i soldi degli italiani per darli a Trump per gas e armi. Ha scelto di impoverire loro per arricchire lui”. Così a Tagadà, su La 7, Francesco Silvestri, deputato M5S.

